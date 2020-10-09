Людей встречают по одежке, а автомобили – по состоянию кузова. Царапины, сколы и вмятины не только свидетельствуют о неаккуратности самого водителя, но и значительно обесценивают стоимость авто, поэтому каждый автовладелец старается устранить подобные дефекты как можно быстрее. К тому же небольшая царапина легко может перерасти в серьезную проблему, ведь металл, лишенный антикоррозионной защиты, покрывается ржавчиной и постепенно разрушается.

Как осуществляется кузовной ремонт

Рихтовка авто – это один из методов исправления дефектов, которые появляются на кузове автомобиля механическим способом. Ремонт кузовных деталей осуществляется вытягиванием и восстановлением металлической поверхности механическими методами. Все процедуры требуют ювелирной точности, так как одно неправильное действие способно полностью испортить деталь.

Не каждый автовладелец решится на проведение такого ремонта самостоятельно, так как для исправления дефектов нужно использовать специальное оборудование и обладать профессиональными навыками. По этой причине кузовной ремонт лучше проводить в автосервисе, где имеются все необходимые технические ресурсы и квалифицированные сотрудники, которые могут устранить вмятины и дефекты, не испортив деталь.

Этапы ремонта

Сначала необходимо провести анализ геометрии кузова. Эта диагностическая процедура осуществляется без использования компьютерных инструментов, поэтому важно обратиться к грамотным специалистам, которые смогут заметить даже незначительный дефект. Визуальная диагностика начинается с осмотра кузова, во время которого специалисты определяют наличие повреждений. После кузова осматривается днище автомобиля, замеряется расстояние между колесами, проверяется геометрия между базовыми точками конструкции.

В случае, когда специалистом были выявлены нарушения, приступают к восстановлению путем вытяжки на высокоточном оборудовании. При помощи такого метода можно устранить незначительные нарушения геометрии, но успех проведенных работ зависит от профессионализма работников сервиса. Этот способ используется только в том случае, когда имеются небольшие отклонения от стандартных значений, но при прямом столкновении придется потратить гораздо больше времени.

Устранение серьезных дефектов

В случае лобового столкновения автомобиль нуждается в более серьезном ремонте, поэтому одним восстановлением геометрии не обойтись. Для таких работ используется специальное оборудование, которое получило название стапель. Этот инструмент воздействует на кузов автомобиля в трех осевых направлениях, поэтому можно добиться эффективного вытяжения корпуса за счет приложения разнонаправленных сил.

Такое оборудование оснащено вшитым программным обеспечением, которое дает возможность получить точные данные о геометрии кузова. Автомобиль устанавливается на платформу, анализируется на наличие повреждений, мастер определяет базовые точки воздействия. К отдельным частям авто крепятся фиксаторы и зажимы, затем активируется силовая установка и начинается вытягивание кузова в разные стороны.

После обработки на таком оборудовании автомобиль снова проверяется на наличие дефектов, затем мастера приступают к дальнейшим работам по восстановлению кузова.

Жестяные кузовные работы

Если кузов автомобиля получил серьезные повреждения, для восстановления прибегают к более сложным операциям, которые получили название жестяные работы. Такая процедура имеет два уровня сложности:

Простые работы. Если на кузове имеются лишь небольшие вмятины, которые не влияют на ребра жесткости и не затрагивают геометрию авто, работы по восстановлению не отнимут много времени. Сложные. В том случае, когда вмятины и повреждения оказались достаточно сильными и задета геометрия автомобиля, жестяные работы отнимают больше времени, для восстановления используются профессиональные инструменты.

Жестяные работы – это комплекс действий, который направлен на восстановление деталей до первоначального вида. В него входят механическая обработка металлических фрагментов, полное удаление царапин и вмятин, покраска автомобиля. Удаление вмятин – трудоемкий процесс, так как в каждом отдельном случае подбирается не только техника восстановления, но и методы обработки.

Ремонт бампера

При столкновении дефекты появляются не только на кузове авто, но и на бамперах, которые обычно страдают больше остальных элементов. Поэтому для восстановления бамперов используется отдельная техника обработки. Как правило, на автомобилях устанавливаются пластиковые бампера, которые легко поддаются восстановлению. Мелкие царапины и повреждения можно устранить методом полировки лакокрасочного покрытия – такой способ считается наиболее эффективным и используется чаще остальных. В том случае, когда царапины слишком глубокие, используется локальная покраска, которая маскирует повреждение. Если удар был достаточно сильный и от бампера откололись кусочки пластика, мастера применяют пайку и соединяют отдельные части, нагревая их до температуры плавления. Чтобы укрепить место соединения, шов усиливается крепежом и маскируется покраской. Как правило, в руках профессионального мастера даже самый сильно поврежденный бампер можно быстро восстановить и вернуть ему первоначальный внешний вид.

Сварочные работы

При ремонте кузова часто используется сварка, так как каркас автомобиля обычно состоит из металлических деталей. Фрагменты соединяются друг с другом и закрепляются сварным швом для получения прочного и твердого каркаса, место соединения маскируется и обрабатывается герметиком, чтобы снизить опасность появления коррозии.

Чаще всего при ремонте кузова мастерам приходится работать с алюминием, так как подавляющее число автодеталей изготавливаются из этого материала. Металл требует профессионального оборудования и внимательной обработки каждого шва, так как небольшой дефект способен стать причиной для появления коррозии.

Покрасочные работы

Как только кузов полностью собран, мастера приступают к следующему этапу ремонтных работ. Покраска авто – это завершающая стадия восстановления, которая не только скроет последние следы недавнего столкновения, но и обновит внешний вид авто. Можно выбрать родной цвет, чтобы полностью восстановить облик транспорта, или «примерить» новый дизайн.

Полная окраска автомобиля – это один из способов придать машине вид новой и повысить ее стоимость. Такая работа осуществляется в специально подготовленном помещении, краска может наноситься автоматически или вручную – все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться и от модели авто. Для замены цвета сначала удаляется старый слой краски, затем кузов грунтуется, и только после этого наносится новый оттенок – процедура требует профессионального подхода, поэтому мало, кто рискует заниматься этим самостоятельно.

В том случае, когда вы решили сохранить родной цвет, покраске подвергаются только те детали или части кузова, которые ремонтировались. Локальная покраска имеет свои особенности, ведь мастерам нужно добиться такого эффекта, чтобы новый фрагмент окраски полностью совпал со старым покрытием и не выделялся на фоне остального кузова.

Любые восстановительные работы – достаточно сложное и трудоемкое занятие, поэтому важно найти мастеров, которые могут гарантировать качественный ремонт и проведут весь комплекс работ для устранения вмятин и дефектов. Наш автосервис станет отличным выбором для тех, кто хочет отремонтировать свое авто быстро и доверяет только профессиональным специалистам!